В Мурманской области вводятся новые ограничения, призванные сдержать распространение пандемии

Когда выпуск новостей готовился к эфиру, стало известно, что правительство Мурманской области вводит новые ограничения, призванные сдержать распространение пандемии. Постановление уже подписано губернатором Андреем Чибисом и вступает в силу с 9 ноября.

Теперь школьные каникулы продлены до 15 ноября. А 50% государственных и муниципальных служащих переходят на удалёнку.

Бизнес сможет работать при соблюдении следующих правил: 50% специалистов административно-управленческого штата переводятся на дистанционную форму работы, а сотрудники старше 65 лет оформляют больничный или тоже работают из дома. В кафе и ресторанах запрещены вечеринки, корпоративы, свадьбы – любые мероприятия для компаний более 10 человек.

Водители общественного транспорта обязаны отказывать в проезде пассажирам без маски. А детям до 16 лет теперь запрещено находиться на территории торговых центров без взрослых.