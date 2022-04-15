В Мурманской области выбрали лучших экспортёров по итогам 2021 года

Региональный этап Всероссийского конкурса проводили среди субъектов малого и среднего предпринимательства.

Конкурс «Экспортёр года» в Мурманской области проводят уже в третий раз. Количество участников постоянно увеличивается, отмечают организаторы. И конечно, востребованность продукции и услуг заполярных предпринимателей тоже.

Ольга Кузнецова, заместитель губернатора Мурманской области: «У нас по итогам 2021 года объём экспорта вырос на 20%. Около 20% по сравнению с 2020 годом и составил порядка 3,3 млрд рублей. Это очень хороший показатель. Самое главное, что почти 10% в нашем экспорте занимает малый бизнес».

В этом году в конкурсе участвовало 9 компаний. Представитель одной из них работает в сфере туризма. Это направление очень важно для Мурманской области и постоянно развивается. Даже сейчас, когда многие границы закрыты.

Олег Теребенин, руководитель туристической компании: «Турпоток упал в этом году, но у нас появились новые страны. Появилась Индия с качественным хорошим туристом. Это будет массовый. Также на втором месте будет Таиланд, потом Гонг-Гонг, Тайвань и Китай, все остальные азиатские страны».

Несмотря на сложные времена, экспортеры перестраиваются. Они ищут новые пути развития для своего бизнеса.

Анастасия Тютина, руководитель Центра поддержки экспорта Мурманской области: «Мы будем смотреть на Ближний Восток, Азию и СНГ. И конечно, предлагать поддержку экспортёрам для выхода на эти рынки. Как минимум, это Китай, в плане туризма – Таиланд. Также есть определенные планы по покорению и сотрудничеству с Бангладеш. И не будем забывать и надеяться на большую и далекую Латинскую Америку».

В этом году в конкурсе были представлены 5 номинаций: промышленность, агропромышленный комплекс, электронные торговые площадки, услуги и трейдеры. Победителей регионального этапа наградили ценными призами. Также они приглашены для участия в окружном этапе Всероссийского конкурса «Экспортёр года».