В Мурманской области выпал снег

Снег в этом году выпал необычайно рано. Пользователи социальных сетей опубликовали снимки, сделанные в разных точках области. Судя по комментариям, в некоторых районах снежный покров достигает 5 сантиметров.

Белое покрывало зимы накрыло подъезд к Териберке, Печенгский район, до этого в интернет-пабликах появлялись сообщения о том, что снег выпал и в Хибинах. А вот Мурманск пелена еще не накрыла, впрочем, погода все равно остается стабильно холодной. Жителей может порадовать только тот факт, что отопления в домах начали давать еще на прошлой неделе. А нормативный пятидневный период по настройке систем уже завершился. Для тех же кто пока не почувствовал тепла в своей квартире работает горячая линия правительства. Телефон указан на экране.