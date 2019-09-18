День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)18.09.19 19:30
В Мурманской области выпал снег
Снег в этом году выпал необычайно рано. Пользователи социальных сетей опубликовали снимки, сделанные в разных точках области. Судя по комментариям, в некоторых районах снежный покров достигает 5 сантиметров.
Белое покрывало зимы накрыло подъезд к Териберке, Печенгский район, до этого в интернет-пабликах появлялись сообщения о том, что снег выпал и в Хибинах. А вот Мурманск пелена еще не накрыла, впрочем, погода все равно остается стабильно холодной. Жителей может порадовать только тот факт, что отопления в домах начали давать еще на прошлой неделе. А нормативный пятидневный период по настройке систем уже завершился. Для тех же кто пока не почувствовал тепла в своей квартире работает горячая линия правительства. Телефон указан на экране.
Комментарии
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Последние комментарии
Ирина
19.09.19 09:01
19.09.2019 г. 9.00 час. Полярные Зори 21/2 -67 нет отопления в квартирах, пятый день звоню в управляющую организацию и на горячую линию, результата нет!!!!!
Ромахова Валентина Григорьевна
19.09.19 07:55
По адресу ул. Книповича, д. 44, кв. 117 до сих пор нет отопления. Телефоны горячей линии и 051 не отвечают
Елена Старостина
18.09.19 21:50
Проживаю , на Халтурина 35 14, отопление стали давать только 16 сентября . В подЪезде батареи теплые , а у меня в квартире в одной комнате чуть теплая батарея, одна единственная на всю квартиру , боль
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