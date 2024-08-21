В Мурманской области выросла потребность в специалистах в строительной сфере

На некоторые вакансии, например, каменщиков спрос вырос более чем в четыре раза. Средняя зарплата такого специалиста составляет 71 тысячу рублей.

Очень востребованы в регионе и сварщики. Так же в топ-5 профессий вошли пескоструйщик, антикоррозийщик и изолировщик. А на самые высокие зарплаты в строительной сфере могут рассчитывать взрывники, которым предлагают 165 тысяч рублей в месяц, промышленные альпинисты – 145 тысяч рублей в месяц и машинисты экскаватора, которым платят 95 тысяч рублей в месяц.

Специалисты центра занятости такой рост востребованности строителей связывают с реализацией ключевых промышленных проектов в регионе.