В Мурманской области выросло количество пожаров, число погибших и пострадавших от огня людей

Большинство случаев приходится на жилой сектор. Это возгорания мусора на лестничных площадках, в мусоропроводах и подвалах. Кроме того, более чем вдвое выросло количество пожаров на открытой территории населённых пунктов и почти наполовину – в бесхозных и неэксплуатируемых зданиях и строениях, сообщил Алексей Юдин исполняющий обязанности заместителя начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы (УНПР) ГУ МЧС России по Мурманской области.