В Мурманской области выстраивают заслон никотиносодержащей продукции

Новые никотиносодержащие изделия, которые появились в торговых точках России, способны нанести существенный вред здоровью. Какие меры уже принимаются в борьбе с опасными новинками, и какие изменения в этой части планируются в федеральном законодательстве, журналисты «Арктик-ТВ» узнали во время пресс-конференции, которая состоялась в Управлении Роспотребнадзора по Мурманской области.

В ряде торговых точек Заполярья появилась опасная никотиносодержащая продукция, способная нанести существенный вред здоровью и даже жизни. Производители маскируют её за внешне безобидными жвачками и леденцами. Между тем, это аналог запрещенного снюса, в котором табак заменён на никотин. Последствия могут быть тяжёлыми – вред таких конфет и жвачек лабораторно подтверждён Роспотребнадзором.

Дмитрий Панычев, министр здравоохранения Мурманской области: «По сути, может вызвать отравление никотином, особенно у тех лиц, прежде всего, детей, которые не имею никотиновой зависимости, их организм будет воспринимать вещество как яд. Самое страшное, что это доступно, то есть, если есть возрастной ценз на продажу табачных изделий, то здесь это всё не регулируется, по сути, есть в свободной продаже».

24 леденца в одной такой коробочке по содержанию никотина эквивалентны 1200 сигаретам. И какие ещё опасные компоненты могут в них входить – не известно. Производятся они незаконно, и судя по всему, подпольно. Проверка показала, что заводов, указанных на упаковке, попросту не существует. Такая продукция не соответствует техническим регламентам Таможенного Союза, регулирующего пищевую продукцию, а леденцы и жевательная резинка относятся к ней.

Никита Киселев, руководитель отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Мурманской области: «Реализация такого товара, который может привести к непредвиденным последствиям, может тяжелым образом отразиться на нервной системе, на других органах. Реализация такого товара не может отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья. Если такие факты будут зарегистрированы, то следственный комитет будет принципиально на них реагировать и проводить проверки, а при наличии оснований возбуждать уголовные дела по статье».

В настоящее время Управлением Роспотребнадзора по Мурманской области проводятся внеплановые проверки соблюдения требований к обороту некурительной никотиносодержащей продукции, предотвращения и прекращения возможной их реализации в торговых точках региона. Партия такой продукции была обнаружена в магазине на улице Радищева в Мурманске. Теперь владельцев магазина ждут санкции. Ситуация усложнена тем, что работники торговой точки препятствовали проверке. Роспотребнадзору пришлось обращаться в полицию.

Лена Лукичёва, руководитель Управления Роспотребнадзора по Мурманской области: «В настоящее время продукция арестована. Штраф 50 тысяч руублей за препятствие в проверке, 600 тысяч - за то, что находилась в реализации без документов, подтверждающих качество и безопасность. Мы передадим с суд на конфискацию. Мы наложим на них штраф по статье 1512, от 30 до 50 тысяч рублей за реализацию продукции, на которой не указан срок годности».

Как нам сообщили в прокуратуре, законопроект, призванный запретить подобную никотиносодержащую продукцию на территории России, уже находится в Государственной Думе.

Елена Байкова, старший помощник прокурора области по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних: «Со своей стороны обращаюсь к предпринимательскому сообществу, к несознательным гражданам, которые реализуют такую продукцию, не соблюдают законодательство. Призываю их добровольно исполнять закон. И осознавать, насколько колоссальную опасность представляет реализация подобной продукции, особенно среди подрастающего поколения».

Управление Роспотребнадзора по Мурманской области обращается к северянам с просьбой сообщать о фактах реализации бестабачной никотиносодержащей продукции. А также, в случае выявления их продажи вне торговых точек, незамедлительно информировать правоохранительные органы.