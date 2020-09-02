На момент подготовки выпуска новостей к эфиру в Мурманской области выявлено 75 новых случаев заболевания CoViD-19. Больше всего заболевших в Мурманске (+50), Печенгском районе (+20) и Североморске (+3).

Рост числа инфицированных связан с общим тестированием всех учителей в регионе перед началом учебного года.

Всего среди педагогов проведено 4936 тестов. Из них 18 оказались положительными.

Всего же анализы на COVID-19 должны сдать около 6 тысяч сотрудников образовательных учреждений. Но не все ещё приехали из отпусков и вышли на работу. Тестирование бесплатное, чтобы не было столпотворений каждый человек приходит в процедурный кабинет к определённому времени.