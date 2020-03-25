В Мурманской области выявлены два новых предварительно положительных результата теста на коронавирус

Один пациент с подозрением на заболевание вернулся с отдыха на Кубе и по возвращении был госпитализирован в Апатитах с жалобами на плохое самочувствие. Второй прибыл из Амстердама и в Мурманске обратился на «горячую линию» с симптомами простуды.

Точный диагноз пациентам с подозрением на болезнь поставят только после дополнительной проверки анализов.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Оперативные службы вместе с медиками устанавливают и отправляют на изоляцию всех лиц, которые, возможно, с ними контактировали. Я ещё раз прошу обратит внимание на все рекомендации, которые сократят распространение коронавируса в Мурманской области».