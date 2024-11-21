День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)21.11.24 19:30
В Мурманской области за 2024 год перевыполнили план по вводу жилья в эксплуатацию
Всего для северян доступно более 60 тысяч квадратных метров.
За 11 месяцев в Мурманской области введено в эксплуатацию 63 тысячи 630 квадратных метров, что на 9,5 тысячи больше запланированных. Основная – индивидуальное строительство.
В этом году в регионе построили 576 домов по программе «Свой дом в Арктике», а также ввели в эксплуатацию три многоквартирных дома в Мурманске, Умбе и Гаджиево.
В Министерстве строительства Мурманской области отметили, что к концу года эта цифра может вырасти до 70 тысяч квадратных метров за счёт постройки ещё нескольких домов в столице Заполярья.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Аналитика (18+)Программистов адаптировать трудно и дорого, рабочих — легко и малозатратно, но удерживать придётся всех
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВВ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ НУЖНЫ НЕ ТОЛЬКО ЗНАНИЯ, НО И ТЕРПЕНИЕВЕРНУЛСЯ НА МАЛУЮ РОДИНУ И ПРОДОЛЖИЛ КАРЬЕРУ ВРАЧА
-
Последние комментарии
Д.О. Вернер
18.11.24 13:51
"...математическую модель и разработали целый пакет мер, который позволит снизить количество пыли..." О какой моделе речь? Если выгоднее было отгружать из Новороссийска, Сочи и СПб, но возили в Мурман
VtcnysQ51
18.11.24 13:21
Хорошее интервью. Оценки даны без прикрас, картина понятна. Падения были, переживём и этот период.
SeVFloT83
15.11.24 17:35
Ну, с Новым годом, с новыми ценами! Как это по-нашему!
-Скоро в эфире01:00«Проще говоря». Тематическая программа (12+)01:30Новости. Информационная программа (12+)02:00«Медленное ТВ-Камин».
-PRO Деньги (16+)Инфляция в Мурманской области в октябре немного повысилась-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 46 копеек, евро укрепился почти на 27 копеек-PRO Энергетику (18+)Правительство РФ повысило прозрачность оказания услуги по техприсоединению к электрическим сетям-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 21 ноября-PRO Нефть и газ (18+)Правительство России передало строительство магистрального газопровода Волхов – Мурманск компании «Газпром»-PRO Законы (18+)Кошелёк: штрафы за нарушение ПДД могут вырасти с 1 января