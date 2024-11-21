В Мурманской области за 2024 год перевыполнили план по вводу жилья в эксплуатацию

Всего для северян доступно более 60 тысяч квадратных метров.

За 11 месяцев в Мурманской области введено в эксплуатацию 63 тысячи 630 квадратных метров, что на 9,5 тысячи больше запланированных. Основная – индивидуальное строительство.

В этом году в регионе построили 576 домов по программе «Свой дом в Арктике», а также ввели в эксплуатацию три многоквартирных дома в Мурманске, Умбе и Гаджиево.

В Министерстве строительства Мурманской области отметили, что к концу года эта цифра может вырасти до 70 тысяч квадратных метров за счёт постройки ещё нескольких домов в столице Заполярья.