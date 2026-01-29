День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)29.01.26 19:40
В Мурманской области задержали группу людей, которая занималась реализацией контрафактного табака
По версии следствия, мурманчанин приобрёл в другом регионе России эту продукцию с поддельными акцизными и федеральными специальными марками.
Он организовал доставку незаконного табака в Мурманскую область, чтобы продать её через торговые точки. К противоправной деятельности мужчина подключил двух знакомых, чтобы те помогали в поставке товара.
Полицейские при поддержке Росгвардии провели обыски в Ковдоре, Апатитах, Кольском и Ловозерском районах, в Мурманске. Из незаконного оборота изъято свыше 27000 пачек сигарет.
Предварительный ущерб составил около 2 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
Д.О. Вернер
27.01.26 12:39
У нас в руководстве ИНЖЕНЕРЫ есть? Или только лирики? На фоне надувного кита действующие вышки ЛЭП образца 1966 года как-то страшновато...
Мира
26.01.26 04:17
Переведите детей на дистанционное пока нет света! Авария за аварией, такими темпами без света мы рискуем отпуская детей в школу!
Маргарита
17.01.26 12:39
17 января 2026г. в доме 12 по ул. Пушкинской нет отопления во всей квартире, доме. Позвонила на гор.линию ЖКХ, о каких либо авариях на теплотрассе не в курсе. Меня уже прет от такого безобразия, ну до
Комментарий к новости:Телефон «горячей линии» по горячей теме
