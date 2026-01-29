В Мурманской области задержали группу людей, которая занималась реализацией контрафактного табака

По версии следствия, мурманчанин приобрёл в другом регионе России эту продукцию с поддельными акцизными и федеральными специальными марками.

Он организовал доставку незаконного табака в Мурманскую область, чтобы продать её через торговые точки. К противоправной деятельности мужчина подключил двух знакомых, чтобы те помогали в поставке товара.

Полицейские при поддержке Росгвардии провели обыски в Ковдоре, Апатитах, Кольском и Ловозерском районах, в Мурманске. Из незаконного оборота изъято свыше 27000 пачек сигарет.

Предварительный ущерб составил около 2 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело.