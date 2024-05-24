В Мурманской области задержана одна из участниц преступной группы по организации незаконной миграции

Ей оказалась уроженка Киргизской Республики, жительница города Мурманска 1976 года рождения.

Действуя в составе организованной группы, подозреваемая принимала участие в организации фиктивных экзаменов для иностранных граждан, помогала с ответами и транскрипциями, что позволяло им получить сертификаты о знании русского языка, которые использовались в дальнейшем для регистрации патента на трудовую деятельность.

За оказанную услугу каждый мигрант вносил в кассу организации исключительно наличные в размере 4900 рублей.

Возбуждено уголовное дело, продолжаются следственные действия.