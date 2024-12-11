В Мурманской области задержаны четверо участников преступной группы, подозреваемых в совершении серии жестоких преступлений

На счету мужчин причинение тяжкого вреда здоровья, в том числе повлекшего гибель человека и преступление против половой неприкосновенности.

Осенью этого года в отделы полиции Мурманска стали поступать сообщения из медицинских учреждений о госпитализации молодых людей с различными тяжёлыми травмами.

Кроме того, в конце октября на одном из пустырей, прилегающих к гаражному кооперативу в Первомайском округе, было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти.

Позже полицейские установили, что погибший, ранее объявленный в розыск без вести пропавший житель Мурманска 1998 года рождения. При общении с родственниками, сотрудникам стало известно, что незадолго до своего исчезновения он был избит неизвестными.

Проанализировав характер травм всех пострадавших и погибшего, оперативники пришли к выводу, что преступления могли быть совершены одними и теми же лицами. Установлением и задержанием причастных к делу лиц занималась следственно-оперативная группа, в которую вошли помимо полицейских представители УФСБ и Следственного комитета.

Расследование уголовного дела продолжается.