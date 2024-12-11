В Мурманской области задержаны четверо участников преступной группы, подозреваемых в совершении серии жестоких преступлений
Осенью этого года в отделы полиции Мурманска стали поступать сообщения из медицинских учреждений о госпитализации молодых людей с различными тяжёлыми травмами.
Кроме того, в конце октября на одном из пустырей, прилегающих к гаражному кооперативу в Первомайском округе, было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти.
Позже полицейские установили, что погибший, ранее объявленный в розыск без вести пропавший житель Мурманска 1998 года рождения. При общении с родственниками, сотрудникам стало известно, что незадолго до своего исчезновения он был избит неизвестными.
Проанализировав характер травм всех пострадавших и погибшего, оперативники пришли к выводу, что преступления могли быть совершены одними и теми же лицами. Установлением и задержанием причастных к делу лиц занималась следственно-оперативная группа, в которую вошли помимо полицейских представители УФСБ и Следственного комитета.
Расследование уголовного дела продолжается.