В Мурманской области задержаны подозреваемые в похищении человека с целью получения денежных средств

В полицию поступило информация от жителя Мурманска о совершении в отношении него преступления. Мужчина пояснил, что, на улице Чумбарова Лучинского к нему подъехал неизвестный автомобиль. Из транспортного средства вышли трое молодых людей, которые силой усадили его в машину. После удерживали его в одном из помещений в Мончегорске.

Потерпевший пояснил правоохранителям, что похитители по надуманным предлогом требовали от него денежные средства в размере 200 тысяч рублей. Свои противоправные действия подозреваемые подкрепляли угрозами.

Получив требуемую сумму, пострадавшего похитители отпустили

Злоумышленники были установлены и задержаны. Ими оказались трое мужчин в возрасте от 39 до 43 лет, ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности.

В отношении северян следователями возбуждено уголовное дело. Свою причастность к совершению противоправных действий подозреваемые отрицают.