В Мурманской области законодательно закрепят полномочия по развитию креативной экономики

Полномочия по регулированию и развитию сферы креативных индустрий как базового сектора креативной экономики в Заполярье закрепят на региональном уровне. Соответствующий проект закона опубликован на портале «Открытый электронный регион».

Наделение региональных органов власти компетенцией в этой сфере предусмотрено федеральным законом о развитии креативных индустрий в России. Это позволит выстроить системную работу по поддержке творческого предпринимательства в Мурманской области.

Проект закона вводит ключевые понятия, такие как «креативная экономика», «креативный кластер», «креативные (творческие) индустрии». И в дальнейшем позволит установить чёткие критерии для отнесения бизнеса к субъектам креативных индустрий, вести их реестр, определять приоритетные для региона направления развития креативной экономики, предоставлять специализированные меры поддержки.