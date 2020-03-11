В Мурманской области закрыли шесть классов из-за гриппа и ОРВИ

Не коронавирус, но тоже опасный! В Мурманске и Мончегорске из-за распространения ОРВИ и гриппа закрыли шесть школьных классов.

Об этом сообщили специалисты областного Роспотребнадзора.

Школьные классы были закрыты из-за низкой посещаемости, связанной с большим числом заболевших детей.

Региональные эпидемиологи сообщили, что в Заполярье отмечается рост доли вирусов гриппа. Незначительное превышение эпидемических расчётных величин наблюдается среди детей от трёх до шести лет и взрослых. Управление рекомендует жителям региона уже при появлении первых симптомов обращаться к врачам. А в случае заболевания не пренебрегать лечением и соблюдать постельный режим.