В Мурманской области заменили около 200 лифтов

Завершилась приёмка работ по замене лифтового оборудования. Всего в Мурманской области в этом году удалось заменить 200 подъёмных устройств.

Все работы выполнены в срок. Среди отстающих числился только один дом в Мурманске - нестандартное семиэтажное здание на улице Самойловой. Шесть лифтов на днях приняли в эксплуатацию. Новые кабинки, изготовленные уфимским производителем, оснащены цветными дисплеями, зеркалами и голосовым озвучиванием этажей.

Федор Денисов, генеральный директор НКО «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области»: «Была задержка по улице Самойловой, пять, в связи с индивидуальным проектом, так как дом старый, 1958 года, шахты там узкие. Современные лифты делают кабинку шире, поэтому под дом изготавливалось оборудование, была задержка».