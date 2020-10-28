В Мурманской области запущен региональный туристический портал

На сайте уже опубликована карта региона с культурными объектами, каталоги маршрутов и экскурсий.

Интерактивный ресурс позволяет создать личный кабинет туриста и наладить взаимодействие между пользователями и туроператорами. В декабре на портале откроется полноценный маркетплейс с возможностью осуществлять бронирование и приобретать услуги, кроме того разрабатывается бонусная система. Каждый посетитель сайта сможет найти вариант для отдыха или пробовать себя в роли гида и предложить свой маршрут, опубликовав его на новом ресурсе. Туроператоры региона прошли обучение работе с сервисом и уже наполняют разделы своей информацией. Также сайт предлагает подборку похожих мест и отзывы клиентов. Портал доступен на русском языке. В скором времени будут подключены английский и китайский языки интерфейса. Также планируется, что информация, размещённая на портале, будет дублироваться в специально разрабатываемом приложении для операционных систем IOS и Android.