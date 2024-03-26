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В Мурманской области запущен сервис для получения медицинских справок онлайн
В специальном приложении «Медицинский личный кабинет» жители Мурманской области кроме привычных сервисов записи на приём к врачу и вызова врача на дом могут увидеть свою электронную медицинскую карту, сформированные рецепты, результаты анализов.
Теперь получить медицинскую справку можно двумя способами: в «личном кабинете» пациента сервиса «Медицинский личный кабинет» с электронной цифровой подписью или в бумажном виде по согласованию с медицинской организацией в поликлинике.
В проекте участвуют 13 медицинских организаций, подведомственных региональному Министерству здравоохранения.
Сервис «Медицинский личный кабинет» доступен по ссылке. Также можно установить приложение для операционной системы Android.
Комментарии
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