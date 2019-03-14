По поручению губернатора Марины Ковтун в Мурманской области запускается пилотный проект «Доступная рыба». Детали проекта глава региона обсудила с министром рыбного и сельского хозяйства региона Андреем Ивановым

По нормам питания, составленным Минзравом РФ, человеку в год нужно съедать 26 килограммов рыбы. Но зачастую дары моря стоят так дорого, что граждане не могут себе позволить рыбных деликатесов. Марина Ковтун подчеркнула, что главный критерий доступности - приемлемая цена. Стартует пилотный проект с главной северной рыбы - трески. Уже достигнуты договорённости с рыбопромышленной компанией СЗРК о поставках от 10 до 20 тонн свежемороженой продукции в региональную сеть магазинов «Рыбный» по специальной низкой цене. Для потребителей треска обойдётся в 210 рублей за килограмм. Первая партия трески поступит на прилавки в ближайшие дни.

Сейчас ведутся переговоры о поставках в область по специальным ценам других видов рыбы: скумбрии и сельди.

«Мы каждую неделю мониторим цены на рыбу в магазинах - опт и розницу. Средняя цена 285-300 рублей – мороженая рыба в зависимости от навески и сроков промысла. Немаловажно и в какой таре рыба поставляется», - сообщил Андрей Иванов, министр рыбного и сельского хозяйства Мурманской области.