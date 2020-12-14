В Мурманской области запустили новый проект «Волонтёры-педагоги – детям медиков»

Теперь студенты старших курсов Мурманского арктического государственного университета помогают детям врачей, работающих в «красной зоне».

Коронавирус у больных забирает здоровье, а у врачей – личную жизнь. Ведь, они день и ночь трудятся на своих постах, спасая северян от опасной болезни. Конечно, многим врачам нужна поддержка, сейчас у них не хватает времени на такие простые вещи, как, например, позаниматься с ребёнком уроками.

Татьяна Сахарова, руководитель волонтёрского центра: «Существует определенного рода запрос, который мы сделали в Министерство здравоохранения, чтобы понять, где бы сегодня волонтёры и волонтёрские ресурсы были бы полезны. И один из таких запросов, который мы увидели – оказание поддержки детям наших медиков, в частности, оказание педагогической поддержки».

Оказание такой поддержки попросили уже 13 семей. Марина Караванцева, студентка Мурманского арктического государственного университета и будущий педагог русского языка и литературы, уже провела первый урок в онлайн-формате.

Марина Караванцева, студентка 4-го курса МАГУ: «Я буду проводить уроки русского языка. В данном случае у меня ученик 4-го класса. И мы будем повторять, и проходить с ним тему по русскому языку». Пока два раза в неделю - понедельник и среда. Заниматься будем дистанционно, из университета».

Ирина Шадрина, ректор МАГУ: «Ситуация с нашими детьми медиков, которые работают в «красных зонах», конечно, отозвалась в сердцах студентов. Около 20 студентов уже сейчас хотят работать и помогать нашим медикам. А когда студенты выйдут на педагогическую практику, их будет в несколько раз больше».

По словам организаторов акции, она продлится столько, сколько это будет необходимо.