В Мурманской области запустят регулярное тестирование работников розничных торговых сетей

В первую очередь речь идёт о кассирах. Планируется, что тест на COVID-19 сдадут порядка 5 тысяч человек.

Соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и обеспечение безопасности сотрудников и покупателей обсудили на селекторном совещании с губернатором. Андрей Чибис обратил особое внимание, что необходимо обязательно использовать средства индивидуальной защиты во время выхода из режима ограничений. Кассиры и работники супермаркетов, должны быть в полной мере обеспечены перчатками, масками и дезинфицирующими средствами.

Также губернатор поставил задачу, чтобы в ближайшие дни сформировать график приёма анализов для них.