В Мурманской области заработала служба поддержки родителей «Ты не одна»

За помощью к сервису можно обратиться через чат-бот «Жизнь в руках» в телеграме.

Специалисты бота оказывают разовую поддержку или назначают куратора в зависимости от того, какая нужна помощь. Там можно проконсультироваться с психологом или юристом, обратиться за помощью с покупками, уходу за новорожденным, походом в поликлинику и даже погулять с собакой.

Несмотря на то, что помощь организована для одиноких родителей с детьми до 1 года, региональная общественная организация «В защиту жизни» готова помочь всем, кто оказался в трудной ситуации.

С момента запуска сервиса «Ты не одна» в чат-бот «Жизнь в руках» уже обратились около 40 северянок.