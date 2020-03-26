В Мурманской области зарегистрированы уже три предварительно положительных результата на коронавирус

Новые анализы отправлены на дополнительную проверку.

В оперативном штабе сообщили, что один из госпитализированных контактировал с человеком, недавно прибывшим из-за границы, у него также есть подозрение на коронавирус. Результаты первичного теста не позволяют на 100% диагностировать заболевание, поэтому пробы отправили в новосибирскую лабораторию.

Тем временем в Кировске и Апатитах начали применение экспресс-тестов на коронавирус. Маркеры завезли после обнаружения в этом районе первого инфицированного. Сейчас обследование проходят контактировавшие с ним люди. Первая партия тест-систем - 100 экземпляров, по предварительной информации, в ближайшие дни ожидается доставка ещё двух тысяч.