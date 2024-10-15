В Мурманской области завершают рекультивацию двух крупных свалок

С начала года на свалке вблизи Мурманска построили водоотводный коллектор, завершается этап пуско-наладочных работ локальных очистных сооружений.

Уже разработан проект ликвидации накопленного вреда окружающей среде. С высоты птичьего полёта бывший полигон выглядит как благоустроенная терраса.

Что же касается Заозерска, то в этом году здесь выполнена первая часть биологического этапа, в том числе боронование почвы, внесение минеральных удобрений, посев трав.

Работы на объектах должны завершить до конца этого года.