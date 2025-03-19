В Мурманской области завершён учебно-тренировочный сбор спасателей МЧС, которые специализируются на работе с техникой повышенной проходимости

В завершении учений состоялось испытание на поиск пострадавших под снежным завалом. Лыжи, лопаты, специальные датчики и оборудование для поиска людей под лавиной и… пропавший найден. Усталые, но довольные, спасатели МЧС вернулись на базу, доказав, что готовы действовать в самых сложных ситуациях.

Больше недели они тренировались, улучшали навыки в картографии, ориентировании на пересеченной местности, оказании экстренной медпомощи и управлении снегоходами.

В финале сборов по применению техники повышенной проходимости, площадкой для которых вытопили Хибины, участников разделили на группы и раздали задания. Им нужно было оперативно добраться до условного места происшествия, помочь пострадавшим и вернуть их на базу.

По легенде учений, спасатели искали свидетеля происшествия по поступившим на номер службы 112 координатам, чтобы получить от него необходимую информацию.

На одном из этапов всей команде необходимо было спуститься со снегоходами по крутому склону с использованием альпинистского снаряжения. Затем участников ждала переправа через горную реку. Неожиданно один из участников не справился с управлением и оказался в овраге.

Спасатели действуют, как по инструкции: оказывают первую помощи и эвакуируют коллегу на твёрдом носилочном щите.

Дальше было сложнее, ведь пришлось поднимать снегоход. Команды проявляли слаженность, и пока одна группа занималась пострадавшим, другая буксировала технику.

Даниил Мартынов, советник министра МЧС России: «Мы продолжаем испытывать новейшие образцы техники снегоходной и вездеходной. На этих сборах мы отработали и изучили новый вид техники – сноубайки. Когда мы его протестировали и изучили на разных поверхностях, это и труднодоступные места с плотным лесом, мы поняли, что сноубайк очень быстрое и мобильное средство передвижения, которое поможет спасателю дойти до потерпевшего в самые кратчайшие сроки».

И в завершении учений состоялось испытание на поиск пострадавших под снежным завалом. Лыжи, лопаты, специальные датчики и оборудование для поиска людей под лавиной и… пропавший найден. Усталые, но довольные, спасатели МЧС вернулись на базу, доказав, что готовы действовать в самых сложных ситуациях.