В Мурманской области завершена частичная мобилизация

Об этом заявил губернатор на заседании оперативного штаба по обеспечению общественной и экономической безопасности региона.

В Мурманской области завершены все мероприятия, связанные с призывом на военную службу граждан из запаса. Вручение повесток уже прекращено, сообщил губернатор, открывая заседание по обеспечению общественной и экономической безопасности в региональном правительстве.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Добровольцы и желающие служить по контракту могут продолжать обращаться в военкоматы, отправляться на выполнение задач, которые сегодня стоят перед страной».

При этом в Мурманской области продолжают поддерживать наших военнослужащих. Неравнодушные граждане и организации собирают благотворительные грузы и отправляют их защитникам Родины.

На этой неделе дополнительное обмундирование и необходимые вещи отправят в Печенгу, а на следующей неделе в Ленинградскую область, где проходят подготовку наши бойцы.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Также в ближайшее время при помощи Северного флота отправят груз контрактникам, несущим службу в зоне проведения специальной военной операции».

Кроме того, в нашей области продолжает работ «горячая линия» 122. Северяне могут получить ответы на вопросы по осеннему призыву, а также консультацию по вопросам частичной мобилизации. А ещё в 12 муниципалитетах открыли отделения Центра поддержки семей мобилизованных и участников специальной военной операции. Также в регионе утверждён план мероприятий по повышению безопасности на жизненно важных и социальных объектах, охране общественного порядка. Создана контрольная группа, которая будет на месте проверять исполнение всех поручений, принятых в рамках этого оперштаба.