В Мурманской области завершено расследование уголовного дела о похищении и убийстве, которое было совершено более 13 лет назад
Через некоторое время один из соучастников преступления отвёз потерпевшего за город и убил, нанеся удары ножом в грудь.
Раскрыть преступление такой давности удалось после ряда современных криминалистических экспертиз, благодаря которым следователи нашли сначала одного, а потом и остальных подозреваемых.
Евгений Ребров, старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области: «Под тяжестью собранных следствием доказательств мужчина дал признательные показания, сообщив обстоятельства совершения противоправных деяний, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, изобличил двоих соучастников похищения, которые также скрывались от правоохранительных органов. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу».