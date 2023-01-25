В Мурманской области завершено расследование уголовного дела о похищении и убийстве, которое было совершено более 13 лет назад

Напомним, 22 августа 2009 года трое участников преступного сообщества ради наживы похитили неоднократно судимого жителя региона, насильно удерживали его в квартире, где применяли к нему физическую силу.

Через некоторое время один из соучастников преступления отвёз потерпевшего за город и убил, нанеся удары ножом в грудь.

Раскрыть преступление такой давности удалось после ряда современных криминалистических экспертиз, благодаря которым следователи нашли сначала одного, а потом и остальных подозреваемых.

Евгений Ребров, старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области: «Под тяжестью собранных следствием доказательств мужчина дал признательные показания, сообщив обстоятельства совершения противоправных деяний, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, изобличил двоих соучастников похищения, которые также скрывались от правоохранительных органов. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу».