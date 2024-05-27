В Мурманской области завершено расследование уголовного дела по факту смертельного ДТП, случившегося в ноябре прошлого года

Установлено, что житель Оленегорска на трассе Р-21 «Кола», совершая обгон, создал угрозу столкновения со встречными автомобилями.

В результате манёвра водитель машины «Хендай-Солярис», двигавшийся во встречном направлении, уходя от удара с «Рено», потерял контроль за управлением и совершил столкновение со встречным автомобилем «БМВ», а после по инерции с грузовым тягачом «Ивеко».

В результате ДТП водитель корейской легковушки погиб на месте.

При этом, создав аварийную ситуацию, владелец «Рено-Меган» продолжил движение без остановки.

После следственных действий и ряда экспертиз уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы.