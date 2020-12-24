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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)24.12.20 19:30

В Мурманской области завершил работу плавильный цех Кольской ГМК. Заводское знамя передали в музей

Десятилетиями он был градообразующим предприятием для посёлка Никель. За последней плавкой наблюдала и съёмочная группа «Арктик-ТВ».

Сердце посёлка Никель - плавцех. 74 года здесь было всегда тепло и даже жарко. В небольшом населённом пункте на границе с Норвегией рудно-термические печи выплавляли тонны файнштейна. Каждый день коллектив цеха укрощал раскаленный расплав, вносил свою лепту в производство никеля, меди и кобальта – известной всему миру продукции компании «Норникель».

Валерий Ясинский трудится в цеху 30 лет. Сегодня для него, как и для других рабочих, проходит последняя плавка. По словам бригадира Владимира Макаренкова, люди успели за год принять неизбежность закрытия производственного гиганта.

Владимир Макаренков, бригадир: «Большая часть работающих людей так или иначе остаётся на работе, кто-то уезжает на комбинат «Североникель» в Мончегорск, кто-то остается в Заполярном, какая-то часть уходит на пенсию. Но мы все готовы к этому, идёт последний год, поэтому это не было неожиданностью. Все к этому готовы».

Последний файнштейн на комбинате разливают буднично, раскалённая масса из многотонного ковша в последний раз заполняет формы. После этого легендарный цех, давший жизнь посёлку, перестанет существовать в его нынешнем виде.

Ежегодно трубы цеха дымили, выбрасывая в атмосферу диоксид серы. После закрытия производства уровень загрязнения сократится на 50%. Остановка предприятия — часть экологической программы «Норникеля». «Зелёная экономика» диктует российской компании работать по международным стандартам.

Евгений Борзенко, генеральный директор Кольской ГМК: «Дискуссии об экологии Печенгского района с нашими соседями и зарубежными коллегами идёт уже давно, в повестке компании стоит давно. Поэтому в первую очередь это экологические вопросы. Вы сами видите, картинка за себя уже говорит, что физически оборудование уже изношено, технологии устаревшие».

В течение года цех будут готовить к консервации: проведут зачистку, соберут материалы, содержащие цветные металлы, и отправят их на переработку. С закрытием комбината изменится и производственная цепочка: концентрат обогатительной фабрики в Заполярном будет поступать в узлы отгрузки, откуда будет поставляться потребителям. На промплощадке в будущем может возникнуть индустриальный или культурный бизнес-проект. Вполне вероятно, что здесь появится мини-завод по производству мелющих шаров, а также абразивный завод. Кроме того, компания «Норникель» и правительство Мурманской области помогут перевести на новые рельсы экономику посёлка.

Ольга Кузнецова, заместитель губернатора Мурманской области: «В программе предусмотрены меры поддержки бизнеса, акцент сделан на развитие туризма, который будет реализован Лиинахамари».

Церемония закрытия плавцеха завершилась награждением ветеранов. Также руководство компании передало знамя предприятия на хранение в историко-краеведческий музей Печенгского района.

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