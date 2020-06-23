В Мурманской области завершилась акция «Сад памяти»

Подошла к концу акция «Сады памяти», в рамках которой по всей России и за рубежом высадили десятки миллионов деревьев.

Весной в Мурманской области стартовала акция «Сад памяти», приуроченная к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В проекте смогли принять участие около 400 волонтёров, которые высадили более 1000 деревьев.

Обеспечение саженцами взял на себя Кольский научный центр, выбраны сосна, ель и другие деревья, которые хорошо себя показали за 90 лет. Подошли и боярышники, и сирень.

К акции присоединились предприятия, администрации муниципалитетов и просто неравнодушные люди Колы, Североморска, Кировска, Печенги и других городов. Общими усилиями было высажено 27 миллионов деревьев, в память о тех, кто отдал жизни за мир.

Завершилась посадка деревьев на территории мемориального комплекса в Долине Славы. Если саженцы приживутся, то в «Саду памяти» будет расти ольха, сосны, черемуха и боярышник в память о людях переживших Великую Отечественную войну.