В Мурманской области завершилась первая профильная смена для юных авторов контента «МедиаМаяк»

Проект «МедиаМаяк» объединил 60 воспитанников школьных медиацентров из пяти муниципалитетов. И на финальный мастер-класс к ребятам приехал специальный гость - российский телеведущий и продюсер Андрей Малахов.

Андрей Малахов, тележурналист, продюсер, специальный гость профильной смены «МедиаМаяк»: «Внимание такой аудитории, конечно, сложно. Как мы уже сказали, у них клиповое мышление. Какие-то долгие монологи для них, наверное, утомительны, поэтому не знаю, получилось ли у них или нет. Даже если какую-то одну историю или одно правило они вынесут для себя, то уже будет здорово. Вот я бы сказал, например, что ничего не стоит так дёшево говорить «спасибо», «пожалуйста» и «здравствуйте». И после фотографии со мной два человека сказали мне «спасибо». Неплохой урок, согласитесь».

Участникам профильной смены Андрей Малахов рассказал о своём профессиональном пути. Также он ответил на вопросы юных северян и лично пообщался с каждым. Ведущий поинтересовался мечтами и планами ребят.

Наталья Елизарова и Ясмина Ибрагимова, участницы профильной смены «МедиаМаяк»: «Я думаю, что все лекции, которые здесь проводили, были невероятно интересные. Эта лекция тоже очень интересная, нам рассказали очень много нового и мотивировали идти дальше. Это была, по моему мнению, одна из самых интересных лекций, потому что человек рассказал очень подробно, он не стал нудить, он нам всем уделил внимание. Я считаю, что это было хорошо».

София Косычева, участница профильной смены «МедиаМаяк»: «На самом деле, диалог был очень душевным. Я даже удивилась, что не было такого «вау». То есть «вау» было, но было что-то родное. Наверное, потому что Андрей из Апатитов, а это очень близко к Мурманску».

Марк Дельвер, участник профильной смены «МедиаМаяк»: «Встреча была очень насыщенной. Малахов, наверное, опросил всех, кто был в зале. Он спросил у все, кем они хотят стать. И даже тех, кто не смог ответить, он натолкнул на мысль, чтобы они смогли дать конкретный ответ».

Во время обучения школьники учились у региональных и федеральных экспертов, осваивали алгоритмы соцсетей и создание вовлекающего контента. Итогом профильной смены стала защита десяти концепций медиапроектов на тему «Это мой Север — мне есть, что рассказать».

Лучшие участники получат поддержку в развитии собственных проектов.