В Мурманской области завершилась Всероссийская акция «Движения Первых» «Российский детский Дед Мороз»

В ней приняли участие более 500 юных северян.

Целый месяц участники «Движения Первых» в костюмах Деда Мороза и Снегурочки поздравляли тех, кто работал в праздники. Они дарили врачам, спасателям, полицейским, военнослужащим и многим другим хорошее настроение и самодельные подарки.

Благодаря этой акции ребята учатся уважительно относиться к труду и профессиональному долгу. Школьники и студенты побывали во всех муниципальных образованиях, даже самых отдаленных и успели поздравить 5799 человек.

В качестве благодарности взрослые проводили для гостей экскурсии по предприятиям, рассказывали про свои профессиональные обязанности и показывали, как проходит их рабочий день. Всего в акции по всей России участвовали свыше 600 тысяч человек.