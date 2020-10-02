В Мурманской области завершилась Всероссийская штабная тренировка по гражданской обороне

Участники тренировки отработали порядок эвакуации при чрезвычайных происшествиях, провели комплексную проверку систем оповещения населения. А спасательные формирования организовали учения по осаждению аммиачно-воздушной смеси и поиску «пострадавших» в рыбном порту Мурманска.

Условные пострадавшие были переданы бригаде скорой медицинской помощи. Кроме того, была произведена «эвакуация» из близлежащих зданий, которые могли попасть в зону возможного «заражения».

Всего в штабной тренировке на территории Мурманской области приняли участие 2708 человек и 276 единиц техники.

Всероссийская тренировка по гражданской обороне проводится ежегодно.