В Мурманской области завершилась Всероссийская тренировка по гражданской обороне

В учениях принимали участие экстренные службы всех регионов, Мурманская область не стала исключением.

Среди легенд, которые отрабатывали спасатели, ДТП на автодороге «Кола» и взрыв газа в Мурманском индустриальном колледже. Возгорание было оперативно ликвидировано, а пострадавшим в аварии оказана первая помощь.

Во время тренировки также были проверены посты радиационного, химического и биологического наблюдения, подвижные пункты обогрева и выдачи средств индивидуальной защиты. Завершили трёхдневные учения селекторным совещанием под руководством министра по делам гражданской обороны Евгения Зиничева.