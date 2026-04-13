В Мурманской области завершили учебно-методические сборы подразделений полиции специального назначения Росгвардии

Бойцы отработали навыки выживания и тактической подготовки, провели поиск и задержание условных диверсантов.

Спецназовцы десантировались из вертолёта Ми-8 авиации Росгвардии с высоты 1100 метров. Затем они отработали спуски с альпинистским снаряжением, высадку с помощью устройств скоростного спуска и десантирование штурмом.

В рамках ски-альпинистской и горной подготовки личный состав совершенствовал передвижение на лыжах, строительство снежных убежищ, преодоление лавиноопасных участков, поиск условных пострадавших в лавине и передвижение по скалам с организацией страховки. А ночью, во время тактико-специального этапа, участники выполнили задачи по передислокации и работе мотоманевренных групп с использованием снегоходов и специальных оптических приборов.