В Мурманской области завершился первый этап общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью»

Полицейским удалось выявить 65 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и изъять более 1300 кг наркотических средств и психотропных препаратов. А с помощью мониторинга интернет-пространства были обнаружены 16 запрещённых сайтов. Заявки об их закрытии направлены в Роскомнадзор, 4 сайта уже заблокировано.