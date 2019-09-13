День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)13.09.19 19:30
В Мурманской области завершился региональный этап соревнований «Школа безопасности 2019»
В Мурманской области завершился региональный этап «Школы безопасности 2019». В состязании приняли участие 12 команд.
В течение 4-х дней в полевом лагере ребята преодолевали такие непростые испытания, как 8-часовой маршрут выживания, полоса препятствий, комбинированная пожарная эстафета, спортивное ориентирование, передвижение с соблюдением ПДД.
В общекомандном зачёте лидером стала команда из Центра детского и юношеского туризма города Мурманска. В старшей возрастной группе победу завоевали ребята из Средней общеобразовательной школы № 10 г. Кандалакша.
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