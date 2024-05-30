В Мурманской области завершился региональный этап второго Международного театрального фестиваля «Арктическая сцена»

Он проходил онлайн. В нём приняли участие 12 самодеятельных театров из разных муниципальных образований. А совсем скоро свои конкурсные работы представят и именитые учреждения культуры.

Во втором этапе будут выступать коллективы профессиональных театров Мурманской области, других регионов России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья.

Эксперты выберут лучшие постановки, которые уже осенью покажут в Мурманске.

Фестиваль «Арктическая сцена» проходит в регионе уже во второй раз благодаря усилиям областного отделения Союза театральных деятелей РФ и Мурманского областного драмтеатра.