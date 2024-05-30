День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)30.05.24 19:30
В Мурманской области завершился региональный этап второго Международного театрального фестиваля «Арктическая сцена»
Он проходил онлайн. В нём приняли участие 12 самодеятельных театров из разных муниципальных образований. А совсем скоро свои конкурсные работы представят и именитые учреждения культуры.
Во втором этапе будут выступать коллективы профессиональных театров Мурманской области, других регионов России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья.
Эксперты выберут лучшие постановки, которые уже осенью покажут в Мурманске.
Фестиваль «Арктическая сцена» проходит в регионе уже во второй раз благодаря усилиям областного отделения Союза театральных деятелей РФ и Мурманского областного драмтеатра.
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