В Мурманской области завершился второй этап командно-штабного учения экстренных ведомств

Темой тренировки стала организация работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком.

По легенде, в результате быстрого таяния снега на акватории одной из рек произошло значительное поднятие уровня воды. В связи с этим под угрозой затопления оказалось близлежащее село.

Органы управления и силы Мурманской единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций отработали действия по оповещению и информированию жителей, эвакуацию населения, а также размещение пострадавших в пунктах временного размещения.