В Мурманской области завершился второй фестиваль-конкурс исполнителей песни Иосифа Кобзона

В этом году он собрал рекордное число участников – более 400 заявок из разных городов региона. Гала-концерт и конкурсные прослушивания провели на сценах Мурманска и Североморска.

В первый день фестиваля в областном Дворце культуры имени С.М. Кирова провели прослушивания. Конкурсанты соревновались в четырёх номинациях: академический, эстрадный, народный вокал и авторская песня. Всего выступили 78 исполнителей от 14 до 70 лет. Организатором конкурса стала Академия культуры и творчества имени Иосифа Кобзона при поддержке Министерства культуры России.

В жюри – звёзды эстрады: Ольга Кормухина, Мариам Мерабова, Марина Девятова, Игорь Демарин, а также заслуженный артист Беларуси Руслан Алехно и квартет «Республика». Ведущей стала народная артистка РСФСР Анна Шатилова.

Гран-при фестиваля завоевала солистка областной «Кировки» Ольга Полигова. Она представит регион на финале в Москве в день рождения Иосифа Кобзона. Лауреатами первой степени стали Анна Левчук, Филипп Злотников, ансамбль «Забава» из Апатитов и Константин Матвеев из Североморска.

Наталья Раппопорт-Кобзон, дочь легендарного певца, подчеркнула важность патриотической песни в современной культуре и отметила, что творчество её отца продолжает жить благодаря этому конкурсу и его участникам.