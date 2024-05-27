В Мурманской области завершился второй форум «КультАрктика», посвящённый развитию креативных индустрий в Кольском Заполярье

Масштабное мероприятие, приуроченное ко Дню основания Мурманской области, объединило представителей органов государственной власти, бизнес-сообщества, а также общественных лидеров и деятелей культуры из Санкт-Петербурга и Москвы, Северо-Запада России, Сибири и Дальнего Востока.

В повестку деловой программы второго форума «КультАрктика» вошли ключевые вопросы развития и поддержки творческих предпринимателей, которые трудятся за Полярным кругом. Одна из секций программы была посвящена разработке стандарта творческих индустрий для российских регионов. Модератором дискуссии выступила Екатерина Черкес-заде, которая возглавляет Центр развития креативной экономики Агентства стратегических инициатив. Опытом развития и поддержки творческого бизнеса поделились представители Корпорации развития Республики Саха (Якутия), Тюменского агентства развития креативных индустрий, Ассоциации креативного класса Югры и Тихоокеанского института поддержки креативных инициатив, где уже внедрены региональные стандарты.

Передовые наработки в области поддержки творческого предпринимательства представили эксперты из нашего региона. В прошлом году при грантовой поддержке правительства Мурманской области был разработан и реализован проект «Творческий бизнес. Придумано в Арктике». Авторы исследовали состояние креативного сектора региона, сформировали реестр творческих предпринимателей, выявили наиболее развитые и востребованные кластеры этой отрасли и провели первую региональную выставку-ярмарку креативных товаров и услуг «Придумано в Арктике».

Выставка оказалась востребованной у северян, и в рамках «КультАрктики» творческие предприниматели вновь предложили свои товары и услуги жителям и гостям областного центра – в один из дней форума на площади Пять Углов работали шатры с торговыми рядами и творческими мастер-классами.

Ещё одна секция деловой программы «КультАрктики» была посвящена взаимодействию креативных индустрий и тяжелой промышленности. В силу исторических и природных особенностей основу экономики Кольского края составляют добывающая промышленность и традиционные отрасли экономики. Однако эксперты отмечают, что ни одно масштабное производство сегодня не обходится без творческих процессов. Вместе с модератором секции, руководителем дирекции культурных проектов «СберОбразования» Екатериной Калачиковой участники секции обсудили, как творческое мышление и креативность сопровождают ежедневные производственные процессы, увеличивают конкурентоспособность бизнеса и создают добавленную стоимость в самых неожиданных отраслях. На секции также был презентован первый в России Центр цифрового искусства «Муза», который стартует в Мурманске уже в 2024 году и объединит в образовательном процессе технологии, исследовательскую деятельность и креативные практики.

Как сообщает региональное Министерство культуры, деловую программу форума дополнили культурные события: тысячи гостей посетили гастрономический фестиваль «Вкус Арктики», уличный кинотеатр от продюсерского центра «Северный характер», приняли участие в мероприятиях Фестиваля науки и фантастики в Мурманской областной научной библиотеке, а также концертная программа с участием ведущих творческих коллективов Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru