В Мурманской области завершился второй конкурс рибейтов для кинопроизводителей

Рибейты – часть масштабной системы господдержки развития кинематографа в Мурманской области.

Субсидии из областного бюджета на покрытие части расходов, понесенных на производство кинофильмов в регионе можно получить по итогам конкурсных процедур, организуемых областным министерством культуры. На региональные рибейты в этот раз претендовало четыре кинокомпании, одна из заявок не была допущена к участию в конкурсе. Остальные претенденты получат поддержку. Как отметили в региональном минкульте, общий фонд поддержки кинокомпаний увеличен с 3 до 5 млн рублей. Победителями второго конкурса стали московские кинокомпании: «Студия Чеховъ» с сериалом «Иван», «Триафильм» и их картина «Кольская сверхглубокая» и «Карго», снимающая в Кировске сериал «Молоко». Общие затраты компаний на производство фильмов на территории Мурманской области превысили 14 млн рублей. В начале ноября региональное министерство культуры объявит новый этап конкурсных процедур.