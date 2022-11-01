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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)01.11.22 19:30

В Мурманской области зажгли «Огненные картины»

Так называется всероссийская патриотическая акция, которую проводят для сохранения исторической памяти о Великой Победе, героизме воинов, отстоявших Кольское Заполярье. Она посвящена 78-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье.

Возле мемориального комплекса «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны» собрались юнармейцы, кадеты, воспитанники патриотических клубов, волонтёры и неравнодушные горожане. Все они стали свидетелями как частички «Вечного огня» передают в разные города области.

Татьяна Пуряева, социальный педагог школы №10 им. Сафонова, г. Мончегорск: «Эта честь нам оказана, потому что мы стремимся поддерживать память, мы стремимся беречь память. Передавать эту память будущему поколению. Поддерживать всё то, что по крупинкам сейчас приходится восстанавливать».

Полярный, Мончегорск, Мурманск и посёлок Сафоново стали участниками патриотической акции. Вечером этими частичками огня зажгут сотни свечей, из которых будут сложены картины. Например, в Полярном на площади Победы выстроят инсталляцию памятника Морской души.

Ольга Компаниец, заместитель начальника Управления культуры, спорта и молодёжной политики администрации ЗАТО Александровск: «Мы долго думали, что взять за основу. Совместно со школой искусств наш центр патриотического воспитания молодёжи приняли решение именно этот символ выбрать».

Такие патриотические акции помогают сохранить историческую память о Великой Победе, о героизме всех воинов, которые защитили Кольский полуостров.

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24.10.22 21:03
Здравствуйте, мурманчане и гости земли Кольской. Учащиеся МБОУ КШМ приняли участие в митинге, приуроченном к 78-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье! КШМ помнит, КШМ гордится! И именно
Комментарий к новости:В Мурманске состоялся митинг, приуроченный к 78-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье
Д.О. Вернер
15.10.22 22:02
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