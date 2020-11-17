В Мурманской области значительно увеличились случаи развития диабета у детей

Пандемии коронавируса сейчас уделяется особое внимание, но не стоит забывать и про другие, не менее опасные заболевания. Диабет входит в тройку самых страшных из них. За последние годы в Мурманской области значительно увеличились случаи развития этой болезни у детей.

Маленькая Эвелина нисколько не боится врача. На приёме чувствует себя уверенно, ведь для неё эти процедуры не редкость. Девочка болеет сахарным диабетом с 9 месяцев. До недавнего времени её жизнь состояла из постоянных проколов пальчика, чтобы узнать уровень сахара в крови. С помощью современных технологий эту неприятную, но крайне важную процедуру, удаётся избежать.

Елена Асылгужина, мама ребёнка, больного диабетом: «Однажды мы узнали про такое средство, как мониторинг. Мониторинг, конечно, изменил уровень жизни ребёнка настолько, что мы стали жить. Ребёнок почувствовал себя нормальным человеком, он может общаться с детьми, не прокалывая пальцы, не меряя сахар. Он может играть на улице, купаться в лужах и не страшно ему».

Небольшой прибор в руках Елены – система непрерывного мониторинга глюкозы. Она позволяет контролировать диабет без болезненных проколов. Датчик, размером с пятирублевую монетку, крепится на руку, автоматически измеряет уровень сахара, а сканер показывает и сохраняет результаты.

Менять такой датчик нужно каждые 2 недели, а стоит он 5 тысяч рублей. Средства на этот чудо-прибор находятся не у всех, поэтому дети испытывают серьёзные неудобства, особенно среди непривыкших к процедуре замера сахара учителей и одноклассников в школе.

Татьяна Махова, детский эндокринолог диагностического центра Мурманской областной клинической больницы им. Баяндина: «Нужно, чтобы к этому спокойно относились учителя и одноклассники, чтобы никто не делал большие глаза, а учителя не говорили ребенку: «Ты мне тут детей пугаешь, иди в коридор измерять свой сахар или в туалет». Детей реально гоняют, им не разрешают сделать инсулин прилюдно, не разрешают колоть палец».

Из-за такого отношения окружающих ребёнок может замкнуться в себе и начать стараться всячески скрывать своё заболевание. Этого, говорит специалист, необходимо избегать всеми силами.