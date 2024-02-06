В Мурманской областной больнице имени Баяндина работает система наставничества

Нехватка рабочих кадров – вечная проблема, с которой борются на севере. Однако, последнее время есть и положительные новости.

В больнице имени Баяндина происходит регулярное пополнение молодыми специалистами – врачами, готовыми заботиться за здоровье заполярных пациентов.

За последние пять лет в отделение эндоскопии областной больницы пришли три молодых специалиста, что, по нашей северной статистике, хороший показатель. Одна из них по инициативе заведующей отделением приехала для прохождения ординатуры. После окончания учёбы решила здесь и остаться. Как отмечает заведующая отделением, ещё за первый год врач показала себя как ответственный и грамотный специалист.

Анна Залесова, заведующая эндоскопическим отделением Мурманской областной больницы имени Баяндина: «За тот год она изучила, можно сказать, все исследования эндоскопические, всё оборудование, научилась делать все виды эндоскопических исследований, даже стала дежурить. Овладела хирургическими методами».

При этом Екатерина не перестаёт повышать свои профессиональные навыки и сегодня – постоянно учится и широкими шагами идёт вперёд. К нам на север она приехала из Мордовии. Она говорит, что к нашему климату уже привыкла, с теплотой отзывается о своём отделении.

Екатерина Никитина, врач-эндоскопист Мурманской областной больницы имени Баяндина: «Эндоскопия, как и вся медицина, – это огромная сфера, которую нужно постоянно изучать, интересоваться, потому что медицина не стоит на месте и постоянно что-то новое появляется. Это нужно постоянно изучать для повышения качества работы, для безопасности проведения исследований. Это очень ценно и очень важно молодому специалисту быть в таких надёжных руках. Здесь прекрасный коллектив, всегда помогут, всегда подскажут».

Ещё один молодой специалист больницы – землячка Екатерины Никитиной – Оксана Левинова, которая в свою очередь пополнила ряды кардиологов медучреждения. Она приехала в столицу Заполярья в рамках целевой подготовки, быстро влилась в коллектив хирургического отделения, в котором лечат сложные нарушения ритма сердца.

Оксана Левинова, врач - кардиолог Мурманской областной больницы имени Баяндина: «Работа в этом отделении – это возможность получить уникальный опыт работы, которой я занята сегодня. Даже, по сравнению с федеральным центром, где я имела возможность работать, отличается наше отделение тем, что у нас происходит уникальное взаимодействие между врачами сердечно-сосудистыми хирургам, аритмологами и клиническими аритмологами. За счёт такого симбиоза мы понимаем, как протекает заболевание, различные глубины патогенеза, пытаемся найти точки соприкосновения и благоприятно помочь больному».

Как только специалист начала трудиться, за ней закрепили куратора, которая, по словам девушки, хорошо помогает адаптироваться к новым условиям работы. Да, и весь коллектив отделения не остаётся равнодушным, всегда готов помочь, так как в больнице работает система наставничества.

Оксана Левинова, врач-кардиолог Мурманской областной больницы имени Баяндина: «Я благодарна Роголёву Павлу Викторовичу, моим коллегам – Станиславу Александровичу, Григорию Михайловичу за помощь и поддержку в становлении меня на профессиональном пути. Надеюсь, что оправдаю их ожидания. Буду очень стараться помогать нашим пациентам».

У обеих девушек на работу в Заполярье большие планы, сегодня любой может заметить, с каким энтузиазмом они отзываются о своей профессиональной стезе.