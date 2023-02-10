В Мурманской областной больнице один врач за одну смену может провести 15 операций по удалению катаракты

Одним из самых распространённых офтальмологических заболеваний у пожилых людей считается катаракта. С возрастом хрусталик глаза мутнеет, острота зрения снижается. На помощь приходят специалисты.

Роберт Ахмеджанов, заведующий отделением офтальмологии МОКБ имени П.А. Баяндина: «Учитывая высокие технологии на современном уровне, мы стали эти операции делать намного раньше, чем мы оперировали лет 20-30 назад, когда ждали какие-то созревания или показания для операции. Сейчас это делается быстро, достаточно успешно. По поводу сложно или нет, это всё зависит от квалификации хирурга, но каждый хирург у нас делает за свой операционной день от 15 операций».

В прошлом году специалисты Мурманской областной больницы прооперировали почти 6,5 тысячи человек с этим заболеванием. На качество и скорость процесса, несомненно, влияет аппаратура. В этом году в учреждении проходит плановая модернизация техники.

Роберт Ахмеджанов, заведующий отделением офтальмологии МОКБ имени П.А. Баяндина: «Мы получили первый прибор по этой модернизации. Это прибор, с помощью которого проводится оперативное лечение катаракты на современном уровне. Прибор с активной подачей жидкости во время операции, которая даёт хирургу ещё большую безопасность во время проведения всех манипуляций во время операции».

Старые приборы прослужили десять лет и до сих пор остаются в отличном состоянии. Но расходные материалы к ним больше не выпускают. Поэтому обновление техники – необходимость».

Александра Жукова, врач-офтальмолог: «В принципе, каких-то отличий по сравнению с предыдущим аппаратом, нет. Конечно, он более усовершенствованный. Работать стало быстрее, удобнее. Пациенты тоже замечают, говорят после операции, что так быстро всё закончилось. Уходят довольные. Поэтому работаем с удовольствием».

К концу года в отделение планируют заменить ещё один аппарат для оперативного лечения катаракты.