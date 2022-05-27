В Мурманской областной больнице поздравили ветеранов–врачей, которые всю свою жизнь посвятили медицине и пациентам

Многие медики Мурманской областной больницы работают в этом учреждении всю жизнь. Для них коллективы отделений стали практически родственниками. По сложившейся традиции юбиляров поздравляют, дарят цветы и памятные подарки.

Александр Голованов, главный врач Мурманской областной клинической больницы им. П.А. Баяндина: «Можно себе представить, что в течении гигантского промежутка времени люди ходили на работу в одно и то же учреждение, находились в одном и том же коллективе. Фактически, областная больница стала родным домом, второй семьёй и это заслуживает гигантского уважения, потому что люди на одном месте выполняли свой профессиональный, общечеловеческий долг по лечению наших пациентов».

Например, Ольга Исаева в медицине уж больше 50 лет, 15 из которых она отдала отделению реанимации. Ольга Сергеевна врач во втором поколении, желание стать доктором у неё возникло при прослушивании советских радиопередач, рассказывавших о светилах науки той эпохи. По словам ветерана медицины, секрет её профессионального долголетия – искренняя любовь к своему делу.

Ольга Исаева, заведующая отделом добровольного медицинского страхования и платных услуг ГОБУЗ «МОКБ им. П.А. Баяндина»: «То, что я получаю удовольствие от своей работы, когда удаётся помочь больным, получаю удовольствие от общения с коллегами, которые помогают разобраться с больным. У нас очень много замечательных врачей, можно перечислять бесконечно».

А вот Ольга Волкова – гастроэнтеролог, она в профессии около 30 лет. В памятный день она вспомнила одну из своих первых встреч с нынешним главным врачом больницы Алекандром Головановым. По словам Ольги Владимировны, во время интернатуры Александр Васильевич воспитывал в молодых врачах критическое мышление и профессиональную самостоятельность.

Ольга Волкова, гастроэнтеролог ГОБУЗ «МОКБ им. П.А. Баяндина»: «Неформально отнёсся к молодым врачам и всегда доверял самостоятельно назначать, обследовать пациентов. Естественно, под контролем, ну, давал самостоятельность. Это очень воспитывает молодого врача и такое доверие обязывает молодого врача быть более ответственным».

Как в своё время метко подметил Бернард Шоу, «в этом нет счастья, но в этом заключается подлинное величие». Действительно, работа медика постоянно связана с болью и страданиями других людей, однако, благодаря непростому врачебному труду их пациенты возвращаются к обычной жизни.