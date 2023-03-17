В Мурманской областной больнице проходит первая научно-практическая конференция «Северное сияние лучевой диагностики»

Выдающиеся учёные из разных уголков страны приехали на север, чтобы поделиться своим опытом.

Повышение квалификации - неотъемлемая часть рабочего процесса местных врачей. В этот раз регион принимает рекордное число профильных специалистов из других субъектов.

Людмила Борисова, заведующая отделением ультразвуковой диагностики МОКБ им. П.А. Баяндина: «Мы пошли по пути такого комплайна, мы затронули проблемы как ультразвуковой диагностики, так и лучевой диагностики. Изолировано эти методы диагностики уже не могут рассматриваться, а только в совокупности. Поэтому большой десант высадился на нашу северную землю, очень интересные лекции и очень большую заинтересованность проявили наши специалисты».

Наука и технологии не стоят на месте, потому в медицине очень важно получать актуальную информацию из первых уст. Коллеги из Москвы во время конференции рассказали о столичных нововведениях в области лучевой диагностики, а также поделились личными контактами, чтобы поддерживать связь, а при необходимости даже консультировать онлайн.

Юлия Степанова, доктор медицинских наук, профессор, учёный секретарь ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В. Вишневского»: «У нас есть специалисты, которые занимаются и заболеваниями мозга, и заболеваниями лёгких, и заболеваниями органов брюшной полости, и заболеваниями костей. Достаточно широкий спектр здесь освещается, мы надеемся, что специалистам, как минимум, будет это интересно, а как максимум, позволит им, используя их в работе, помогать пациентам и более эффективно ставить диагнозы».

Помимо знаний гости привезли с собой образцы современного отечественного оборудования, которое помогает более эффективно выполнять исследования.

Юлия Степанова, доктор медицинских наук, профессор, учёный секретарь ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В. Вишневского»: «Те знания, которые мы привозим, они всё-таки на уровне оборудования высокого уровня и, может быть, не везде в Мурманске сейчас это есть. С другой стороны, пока не было знаний о том, что есть такое оборудование, есть такие опции на них и не было запроса и у специалистов, и у представителей департамента здравоохранения Мурманска на то, чтобы это оборудование менялось. Сейчас, когда есть знания, есть понимание того, что нужно специалистам, может быть, и в этом вопросе станет легче».

Врачи областной больницы нередко ездят на мастер-классы, но в это раз семинар организовали на территории мурманского учреждения. Такому событию рады не только в столице Заполярья, но и во всём регионе.

Юрий Пикалов, заведующий отделом лучевой диагностики МОКБ им. П.А. Баяндина: «Нам вчера было очень приятно послушать все доклады. Очень интересные. Было большое количество посетителей, рентгенологов, 42 человека зарегистрировалось. Приехали все коллеги со всей области: Мурманск, Печенга, Кандалакша, Мончегорск. Вся область была».

Напомним, недавно в больнице обновили МРТ и КТ аппараты, модернизацию в отделе лучевой диагностики планируют продолжить.