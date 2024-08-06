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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)06.08.24 19:30

В Мурманской областной больнице провели уникальную операцию на сердце

Врачи Мурманской областной больницы продолжают совершенствовать свои профессиональные навыки. В этот раз заполярные хирурги под чутким руководством опытного коллеги из Астрахани провели ряд операций по установке аортального клапана.

Дмитрий Гапонов, врач по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению, г. Астрахань: «Мы помогаем запускать в клиниках такие сложные операции, как протезирование аорты, имплантацию аортальных клапанов малоинвазивно. На начальных этапах требуется поддержка специалиста с опытом».

Несмотря на то, что мурманские врачи проводят такие операции уже 5 лет, больницы Кольского Заполярья ещё только на начальном этапе внедрения этой технологии. Наращивание компетенций и опыта зависит от числа проведенных процедур, а за год в областной больнице их проводят всего около 10.

Сергей Штольдер, заведующий отделением рентген-хирургических методов диагностики и лечения Мурманской областной больницы: «Данная операция уникальна тем, что она проводится чрезкожным путем - без открытых разрезов. Мы не считаем данную операцию уникальной. Это современная, уже доступная операция для жителей Мурманской области».

Несмотря на то, что такие операции проводятся под местной анестезией, пациентов после процедуры отпускают домой не сразу. Люди несколько дней находятся под наблюдением врачей и, если осложнений нет, то их выписывают. Через это прошла и Нина Савина. У женщины даже при небольших физических нагрузках появилась сильная отдышка, врачи направили пенсионерку на операцию.

Нина Савина, пациентка Мурманской областной больницы: «Я слышала, пока подготовку вели, было всё нормально, но в саму операцию я уснула. И проснулась только после операции. Расслабляющий препарат был введён, поэтому никакой боли, ничего абсолютно».

– Какие планы, когда выпишетесь домой?

–Мне 82 года, какие могут быть планы? Меня ждет деревня.

После операции качество жизни нормализуется не сразу, организму нужно перестроиться на новый лад, однако, возможностей станет гораздо больше, подчеркивают специалисты.

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