В Мурманской областной детской больнице провели благотворительную акцию «Весна» для самых маленьких пациентов

В этот раз добровольцы устроили в стенах учреждения необычную акцию - предложили ребятам посадить яркие бархатцы. С собой принесли всё необходимое – рассаду, землю и горшки.

Активисты и волонтёры нередко наведываются к постояльцам областной детской больницы. И приходят не с пустыми руками, дарят малышам подарки. Так выздоровление идёт значительно быстрее.

Но в этот раз добровольцы устроили в стенах учреждения необычную акцию - предложили ребятам посадить яркие бархатцы. С собой принесли всё необходимое – рассаду, землю и горшки.

Такая деятельность заставляет детей забыть, что они находятся в больнице. Эмоциональный фон улучшается. Не меньше детей такой возможности провести время радовались взрослые.

Яна Кошняк и Надежда Лихачева, мамы деток: «Вы просто разбавили горькую пилюлю. Я счастлива, как ребёнок, честное слово. Это очень здорово, очень приятно. Столько эмоций приятных, позитивных. Заряжаешься прямо на целый день». 09:52

А дети забывают, где находятся, при этом быстрее идут на поправку. И это научно доказанный факт, которым грамотно оперируют врачи.

Ирина Павловская, заместитель главного врача Мурманской областной детской клинической больницы: «Прекрасное мероприятие, они нам очень нужны, потому что в лечении детей нужно соблюсти все аспекты. Нам необходимы не только медикаментозная терапия, но и создание позитивного, правильного настроя на выздоровление».

С каждой такой акцией повышается спрос на волонтёров. Мурманская областная детская больница приглашает всех неравнодушных земляков поучаствовать в мастер-классах. Например, полепить из пластилина, провести урок внеклассного чтения или просто почитать стихи.